Hachelijk: storm Brendan boven Manchester Airport, in deze vliegtuigen zat u maar beter niet

In Manchester heeft een spotter aankomende vliegtuigen gefilmd tijdens de storm Brendan begin deze week. Er was meer dan genoeg gelegenheid voor spectaculair beeld. Hoewel de storm in Engeland en Schotland niet de gevreesde windsnelheden van 140 kilometer per uur haalde, zoals in Ierland, bracht hij de piloten in Manchester danig in de problemen. Twee toestellen moesten hun landing afbreken en een nieuwe kans wagen.