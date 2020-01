"Studenten die starten aan universiteit kennen steeds minder Frans": UHasselt voert voor het eerst vak Frans in

Ook aan de andere Vlaamse universiteiten merken ze dat de kennis van het Frans bij de studenten erop achteruit gaat. "Dit is een evolutie die al meer dan 10 jaar aan de gang is", vertelt Nathalie Nouwen van het Instituut voor Levende Talen (ILT) dat instaat voor de taalvakken aan de verschillende faculteiten van de KU Leuven.

“En die achteruitgang van de kennis van het Frans bij onze studenten is een heel slechte zaak", zegt Nouwen, "want op het einde van hun studies leveren we die studenten af aan advocatenkantoren en bedrijven en daar worden wel taalvaardigheid en taalbeheersing gevraagd en we hebben het alsmaar moeilijker om aan die vraag te voldoen. Het is een ongemakkelijke spreidstand geworden”.

