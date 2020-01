Longwood House: het huis op Sint-Helena dat Napoleon "doodde"?

Italiaanse wetenschappers bevestigden later de resultaten van de universiteit van Newcastle, maar ze merkten op dat de resten van familieleden van Napoleon eveneens hoge concentraties arsenicum bevatten. Nochtans hadden zij nooit op Sint-Helena geleefd, dus waren de concentraties in zijn lichaam dan wel aan het eiland of aan Longwood House te wijten?



Napoleon leed aan maagklachten en mogelijk hadden die iets met het arsenicum in zijn lichaam te maken. Arsenicum werd in de 18e en 19e eeuw voorgeschreven door artsen aan maaglijders. Toxicoloog Jan Tytgat kent het verschijnsel. “De blootstelling aan arsenicum in die tijd was ongemeen hoog”, stelt hij.

“Arsenicum heeft de mens in het verleden bijzonder geboeid. Niet alleen om regelrecht te moorden, maar ook als medicijn. Men dacht dat het bijvoorbeeld hielp tegen allerlei kwalen: syfilis, de slaapziekte, leukemie ... Zo was er de medicinale wateroplossing van Fowler, een verdunde oplossing met arsenicum. Gelukkig is men daar helemaal van teruggekomen.”



Ook vandaag nog bestaat het risico op hogere concentraties. Tytgat: “Je vindt het op deze aarde in de aardkorst en in zeewater. Je krijgt het binnen door bijvoorbeeld veel schaaldieren te eten, of veel bladgroenten. Iedereen krijgt dagelijks een kleine dosis binnen. Alleen hogere concentraties vormen een ernstig te nemen risico. Bijvoorbeeld als je in een gebied woont met vervuild drinkwater, of vervuilde grond.”