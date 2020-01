Verstedelijking leidt tot minder soorten en lagere aantallen ongewervelden

België is met gemiddeld 371 inwoners per vierkante kilometer een van de meest verstedelijkte landen van Europa. Ook wereldwijd is de bouwwoede groot: de bebouwde oppervlakte zal tussen 2000 en 2030 verdrievoudigd zijn.

Onderzoekers vermoeden al langer dat natuur- en landbouwgebied omzetten in een stadsomgeving een negatief effect heeft op de biodiversiteit, op het aantal verschillende soorten. Maar in welke mate, dat was tot nu toe niet duidelijk.

Biologen van de Université catholique de Louvain (UCL), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Universiteit Gent (UGent), Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) hebben dat nu systematisch onderzocht.

Ze selecteerden 27 gebieden – van 3 bij 3 kilometer – in en rond Gent, Antwerpen en Brussel: 9 landelijke, 9 half-verstedelijkte en 9 sterk verstedelijkte. En in die gebieden kozen ze telkens 3 kleinere zones – 200 bij 200 meter – met verschillende graden van bebouwing. In landelijk gebied liggen namelijk ook dorpskernen en binnen een grootstad heb je ook groenere zones. Zo kon men nagaan of stadsnatuur evenveel biodiversiteit vertoont als natuur op het platteland.