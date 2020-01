Vlaamse pater (83) vermoord in Zuid-Afrika

Joseph – beter bekend als Jeff – Hollanders (83), een Vlaamse oblaat uit Blanden die al meer dan een halve eeuw als missionaris werkte in Zuid-Afrika, is zondag vermoord teruggevonden in zijn huis in het dorp Bodibe, in de buurt van Lichtenburg, in het noordwesten van Zuid-Afrika. Waarschijnlijk is hij thuis na de zondagsmis overvallen. In het dorp waren de laatste tijd veel inbraken en overvallen. Hollanders had zelf nog veiligheidsmaatregelen genomen, maar niet op die zondagochtend.

Een dorpsgenoot die met pater Hollanders een afspraak had, heeft hem gevonden. Vermoedelijk is hij gestorven aan een hartaanval of door wurging.

De provinciaal verantwoordelijke Daniël Coryn spreekt van een groot verlies van een nog steeds actieve en dynamische pater: "Hij was daar al erg lang actief, deze zomer is hij nog naar Blanden teruggekeerd. En zijn familie is nog recent op bezoek geweest in Bodibe. Hij was de enige blanke man in de zwarte gemeenschap en was er graag gezien. Vermoedelijk komen de overvallers dan ook niet uit het dorp. De politie is nu op zoek naar de daders."

De uitvaartdienst vindt volgende week woensdag plaats in de Christus de Verlosserkathedraal van Klerksdorp, waar hij ook begraven wordt. Later volgt nog een eredienst en afscheid in Vlaanderen. Pater Joseph Hollanders was afkomstig van Meeuwen-Gruitrode in Limburg.