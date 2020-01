Welke gevolgen hebben bosbranden voor de gezondheid van de vrouw en man in de straat?

Ja, maar in mindere mate. Alle effecten die in meerdere mate gaan optreden bij bosbranden, kunnen ook in mindere mate optreden bij luchtvervuiling bij ons, bijvoorbeeld in grote steden. "Er komt meer astma voor in al zijn gradaties in grote steden met veel luchtverontreiniging, en dat kan zeker het ontstaan van astma en astma-aanvallen in de hand werken."

En er is meer: wie gaat sporten in een vervuilde omgeving bij ons, bijvoorbeeld een fietser die door de Wetstraat omhoog moet fietsen, zal een groter negatief effect ondervinden dan iemand die een lagere (of geen) inspanning doet. "De doorsnee maskers die je soms in het straatbeeld ziet, bieden onvoldoende bescherming." Daarom wordt aangeraden om zoveel mogelijk in groene zones binnen de stad te sporten. Die grotere inspanning is ook een nadeel voor topsporters, zie onder.