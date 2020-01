Niet zozeer ouderen, maar vooral jongeren moeten meer aan het werk

Als het over het activeren van niet-werkenden gaat, denken velen in de eerste plaats aan ouderen. Daar zit echter niet het grootste probleem, blijkt uit het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. De activiteitsgraad van de 55- tot 59-jarigen is de voorbije 20 jaar "vrij spectaculair" gestegen, zegt de Hoge Raad, van 40 procent in 1999 naar 71,5 in 2018. Ook onder de 60- tot 64-jarigen is een groter aandeel aan het werk, al blijven we daar nog ver onder het gemiddelde van de belangrijkste buurlanden hangen.

Tegenover die positieve ontwikkelingen staat echter een geleidelijke afname in de activiteitsgraad van de jongeren tussen 15 en 24 jaar. Die bedraagt nu minder dan 30 procent. En in die leeftijdsgroep is de kloof met de buurlanden ook het grootst. Volgens de Hoge Raad komt dat onder meer doordat studenten in onze buurlanden vaker studeren en deeltijds werken combineren. Daarnaast zijn er ook te veel schoolverlaters zonder diploma in ons land.

Om meer jongeren aan het werk te krijgen, stelt de Hoge Raad dan ook voor om in samenwerking met scholen vroegtijdige schoolverlaters te onderscheppen en te begeleiden. Soepelere regels omtrent studentenarbeid moeten ervoor zorgen dat ook in ons land meer studenten aan de slag kunnen. Al wijst de Hoge Raad erop dat studenten laaggeschoolden niet mogen verdringen en de job hun studieslaagkansen niet mag beïnvloeden.

Ook alternerend leren (deels studeren, deels ervaring opdoen op de arbeidsmarkt) zoals in het secundair onderwijs toegepast wordt, zou uitgebreid kunnen worden naar het hoger onderwijs. En de effectieve studieduur moet naar beneden: te veel studenten doen er te lang over om een hoger diploma te halen.