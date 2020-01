Belangrijke rol voor Verhofstadt in conferentie over de toekomst van Europa

Gisteren debatteerde het Europees Parlement over de conferentie. Guy Verhofstadt zei daarin dat de brexit bewijst dat er iets mis is met de Europese Unie, en dat een sterke EU nodig is nu er zoveel onzekerheid is in de wereld. Over de werking van de conferentie zei hij dat die anders moet dan de Europese Conventie, die in 2002 onder leiding van de Franse president Giscard d'Estaing en Jean-Luc Dehaene een wijziging van de Europese verdragen voorbereidde. Nu moeten de burgers erbij betrokken worden, zei Verhofstadt.

