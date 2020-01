Bewoners Vlaamse kunststeden zien toeristen nog altijd graag komen, ze zijn wel alerter voor leefbaarheid

Uit de studie blijkt dat de inwoners van de Vlaamse kunststeden positief tot zeer positief staan ten opzichte van het toerisme in hun stad, net zoals in 2017. Precies driekwart van de bewoners is het toerisme in de eigen stad zeer genegen. Dit is onveranderd ten opzichte van 2017. Slechts een klein percentage inwoners (6 procent) steunt toerisme in hun stad niet, net zoals in 2017.

Bijna 70 procent van de bewoners vindt dat dat de voordelen van toerisme ruimschoots opwegen tegen de nadelen. Het overgrote deel van de bewoners (84 procent) vindt dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven, een lichte daling ten opzichte van 2017 (87 procent).

Ten opzichte van 2017 vinden ook meer inwoners dat hun stad mooier is geworden dankzij toerisme (van 63 procent naar 70 procent).

Stef Gits van Toerisme Vlaanderen is zeer tevreden met dit resultaat. "Ondanks het feit dat het aantal toeristen jaar na jaar is toegenomen , blijven de bewoners het toerisme in hun stad steunen", zegt Gits. "Voor Toerisme Vlaanderen is dat zeer belangrijk. Dat betekent ook dat we gelukkig nog heel ver af zijn van toestanden zoals in Barcelona of Venetië, waar bewoners zich tegen het toerisme keren."