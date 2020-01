371 kinderen van IS-strijders vorig jaar gestorven, VN vraagt landen van oorsprong om hen terug te halen

Volgens de Syrische Koerden die veel van die IS-families in kampen vasthouden, zouden er vorig jaar in het kamp al-Hol 371 kinderen jonger dan 12 omgekomen zijn door ondervoeding of ziekten. Het gaat dan vooral om diarree of longontstekingen.

Die Syrische Koerden willen al langer dan onder meer Europese landen die kinderen en hun moeders terugnemen en de cijfers zijn niet precies te controleren. Ze worden wel geloofwaardig genoemd door de Verenigde Naties en hulporganisaties. De mensenrechtengroep Human Rights Watch (HRW) bevestigt de cijfers van de Koerden. Het Internationale Rode Kruis heeft het over zeker 339 kinderen. Het gaat om gestorven kinderen in al-Hol, het grootste gevangenenkamp in Syrië waar meer dan 73.000 gewezen IS-strijders en hun families worden vastgehouden. Zowat 92 procent daarvan zijn vrouwen of kinderen.

Professor psychologie Gerrit Loots van de Brusselse universiteit VUB noemt die cijfers geloofwaardig. Loots is al langer voorstander van de repatriëring van kinderen van Belgische IS-strijders naar ons land. Hij heeft daarvoor eerder een prijs gekregen van de Liga voor de Mensenrechten.