Cannabisplantage ontdekt in een brug in Wielsbeke: "Nooit eerder gezien in ons land"

De plantage bevond zich in een koker van de brug over de Leie ter hoogte van de Dertiende Liniestraat in Wielsbeke. Woensdagmorgen brak daar brand uit. Iemand zag rook uit de brug komen. De brandweer moest even zoeken naar de ingang. Tot hun verbazing botsten de brandweerlui op een plantage met 250 wietplantjes.

De plantjes waren volgroeid en rijp om te oogsten, andere plantjes waren al geoogst. Het parket nam de plaats en de planten in beslag. Er zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt.

Huzarenstuk

De politie is op zoek naar getuigen. Want de kwekers hebben een huzarenstuk geleverd. In de koker stonden twee zwembadjes om de planten water te geven, er lagen grote koolstoffilters, elektrische vuurtjes en tientallen lampen. Alles moet naar binnen zijn gesmokkeld via smalle openingen in de brug. Om de lampen van stroom te voorzien, tapten ze elektriciteit af van een cabine onder de brug. Wie tips heeft, kan de politiezone Midow contacteren.