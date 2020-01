Computerwetenschapper Jeroen Baert: "Tetris is verslavend omdat mensen zo graag orde scheppen in chaos"

Psychologisch verslavend

"Volgens psychologen hebben wij als mens een drang om dingen op te ruimen en kleine taakjes af te maken", zegt computerwetenschapper Jeroen Baert. "Psychologie is mijn richting niet, maar dat vertellen ze dus. We willen graag een beetje orde scheppen in chaos. Maar bij Tetris krijg je echter nooit volledige orde, je kan het spel in feite niet winnen. Je krijgt telkens een geluksgevoel als je een "nieuw lijntje" maakt, waardoor je blijft spelen. Maar als je alles hebt gevuld, krijg je opnieuw chaos en kan je van voor af aan beginnen!"

Russische makelij

"De eerste versie werd gemaakt door Alexey Pajitnov, een Russische computerwetenschapper", vertelt Jeroen. "Nog later, eind jaren 80, kwamen de rechten bij Nintendo terecht, onder andere voor de GameBoy. en toen is het spelletje enorm populair geworden. Er zijn intussen veel versies van Tetris en ook veel grappige. Er is er eentje waarbij de onderkant niet recht is maar krom, een soort bokaal waar je blokjes langzaam vanaf glijden. Het is daardoor dus extra moeilijk om een lijntje te maken. Er zijn ook versies waarbij er blokken van boven én beneden komen en er is zelfs een versie waarbij je online tegen 99 mensen speelt! Het leuke daarbij is dat je een andere speler kan 'pesten' als jij een lijn hebt gelegd... Een bommetje droppen bijvoorbeeld. Ook leuk is Bastard Tetris. Dat is een Tetris versie die je altijd het minst goede blokje geeft om te leggen! Het past nooit!"

Geniaal design, eenvoudig programma

"Het is eigenlijk niet zo moeilijk om Tetris te programmeren", zegt Jeroen. "Ik heb zelfs ooit bij een sollicitatie de opdracht gekregen om er eentje te maken. En dat is me gelukt tegen het einde van de dag. Maar de blokken kwamen wel van onder naar boven... Maar moeilijk is het programmeren niet. Het geniale zit hem in het design van de Rus Alexey Pajitnov dat gebaseerd is op de schuifspelletjes met blokjes. Héél goed gevonden!"