Een van de grootste diamanten ooit wordt in ons land geslepen, maar hoe gaat dat? "Fouten kan je je niet permitteren"

De Sewelo, de op een na grootste diamant ter wereld die vorig jaar werd opgehaald uit een mijn in Botswana, is onderweg naar Antwerpen om verwerkt te worden in Louis Vuitton-juwelen. "De expertise om een dergelijk grote steen te bewerken is vooral in Antwerpen te vinden", zegt Paul Van der Steen van het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant in "De wereld vandaag".