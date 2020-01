Geheime missie kan unieke "dinosaurusbomen" redden van het vuur in Australië

Eén miljard dieren zouden inmiddels gestorven zijn in de Australische brandhaarden. Dan lijkt het maar een voetnoot dat de brandweer een handvol bomen gered heeft. Maar het gaat natuurlijk wel over speciale bomen: de wollemi's in het Wollemi National Park nabij Sydney zijn een boomsoort - een soort den, eigenlijk - die al miljoenen jaren meegaat. De oudste teruggevonden fossielen van de bomen dateren uit het krijt, en zijn negentig miljoen jaar oud. Daarom dragen ze ook de bijnaam "dinosaurusbomen". Er zijn er nog zo'n 200.

Er kwam een speciale operatie aan te pas om ze te redden. Er werden grote hoeveelheden brandvertragers uitgegoten over het gebied waar de bomen zich bevinden. Tegelijkertijd lieten brandweerlui zich zakken uit helikopters om irrigatiekanalen rondom de bomen aan te leggen, om zo te verhinderen dat ze in brand schieten. Sommige bomen werden weliswaar beschadigd door de vlammen, maar de wollemi's gaan dit wel overleven.

Is het dat allemaal waard? Matt Kean, de milieuminister van de deelstaat­regering van New South Wales, vindt van wel. "Dit is de enige plaats ter wereld waar die bomen nog in het wild groeien, en er zijn er minder dan 200 over. We wisten dat we alles moesten doen om ze te redden." Ze groeien overigens op een geheime plaats, nadat ze in 1994 ontdekt werden. De angst is dat, als er bezoekers komen, de bomen besmet kunnen raken met infecties.