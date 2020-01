Daar is de "ouderwetse" nachttrein weer: de eerste in België sinds 2003 is vertrokken

Maar misschien wel de grootste kans voor de nieuwe generatie nachttreinen is de tijdsgeest. In deze klimaatactietijden is het vliegtuig over korte afstanden almaar meer kop van Jut, terwijl de trein als klimaatvriendelijk alternatief gezien wordt. Het klopt ook dat een treinreiziger tussen Wenen en Brussel tien keer minder CO₂ uitstoot.

Als een "echt nieuw klimaatvriendelijk alternatief" kunt u de nachttrein natuurlijk moeilijk zien: ook nu is het al perfect mogelijk tientallen keren per dag met de trein naar Oostenrijk te gaan, op ongeveer dezelfde tijd. Het enige verschil is dat u vanaf nu twee keer per week niet moet overstappen: met andere woorden, een nachttrein die twee keer per week van Oostenrijk naar Brussel naar Oostenrijk rijdt, is maar een hele kleine aanvulling op een bestaand aanbod.