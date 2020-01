Impeachment-aanklachten tegen president Trump met veel ceremonie overhandigd aan de Senaat

De impeachmentprocedure heeft best een impact op de Democratische presidentskandidaten, zoals Elizabeth Warren en Bernie Sanders (foto), die momenteel hun verkiezingscampagne hebben lopen. "De senatoren die jurylid zijn, zijn - zes dagen per week - elke dag weg van 13 tot 21 uur 's avonds. Ze zitten vast. Zij kunnen geen campagne meer voeren, behalve op zondag. Het is nochtans een cruciale fase." Op 3 februari vinden bijvoorbeeld de eerste voorverkiezingen voor het Witte Huis plaats, in de staat Iowa.



Soenens bedenkt dat dit wel eens kan uitdraaien in het voordeel van presidentskandidaat Joe Biden. "Die heeft geen mandaat meer. Hij kan vrij campagne voeren. Vraag is: hebben de mensen al een idee op wie ze gaan stemmen?"

Herbeluister hier het gesprek met Björn Soenens in "De ochtend":