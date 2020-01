Lichaam van man die samen met zijn vrouw 6 kinderen achterliet, gevonden in Samber

Na onderzoek kwam de politie erachter dat de auto toebehoorde aan Shujaat Yawary (40) en Kauhsar Hussain (38), een Belgisch koppel met Afghaanse roots. Zij werden voor het laatst gezien rond 4 uur door hun 16-jarige dochter. Nadien hadden de twee hun huis in Henegouwen verlaten. Hun zes kinderen lieten ze thuis achter.

Het lichaam van de vader is nu gevonden in de Samber, in Montignies-sur-Sambre. Dat gebeurde volgens het parket van Charleroi gisteren al in de namiddag. Zijn lichaam lag al enkele dagen in het water. De vrouw is nog steeds spoorloos.

