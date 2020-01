Maggie De Block (Open VLD) scherp voor informateurs: "Het gaat heel traag. Dit land heeft een regering nodig"

"Er is nog nooit zo veel rumoer in de wandelgangen geweest en het is nog nooit zo stil geweest rond het werk van de informateurs", aldus een ietwat geïrriteerde Maggie De Block in "Villa Politica". Net als SP.A-voorzitter Conner Rousseau gisteren, die het had over werk van de informateurs dat "niet fatsoenlijk genoeg was en ook geen richting aangaf", richt De Block haar pijlen op het informateursduo. "Het tempo van vergaderen ligt toch niet zo hoog."