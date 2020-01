4,2 miljoen(!) bezoekers in 2019, nooit bezochten meer mensen de Brusselse musea

De tentoonstellingen in Bozar lokten dit jaar meer dan 430.000 bezoekers, na KMSKB de hoogste score. Dat zijn er zo'n 65.000 minder dan in 2018, maar in dat jaar waren er ook wel 6 tentoonstellingen meer. "Een van de toppers in 2019 was "De eeuw van Breughel" met zo'n 65.000 bezoekers", vertelt Leen Daems van Bozar Expo. "We hebben het jaar sterk afgesloten met "Keith Haring". Op 31 december, na een kleine maand, stond de teller al op 30.000 bezoekers, en de tentoonstelling loopt nog tot 5 april."