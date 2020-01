Nederlandse bemanningsleden Martinair Cargo opgepakt voor drugshandel

Naast de Nederlanders zijn nog vier personen aangehouden. Dat zouden Argentijnen zijn, mogelijk grondpersoneel dat verbonden is aan de luchthaven zelf. De politie zette de actie op, net voor het vrachtvliegtuig zou opstijgen richting Ecuador. Van daaruit zou het dan koers zetten naar Amsterdam.

Het vliegtuig was eerder via São Paulo in Brazilië naar Argentinië gevlogen. De Argentijnse autoriteiten onderzoeken of de drugs in Argentinië of in Brazilië aan boord van het toestel zijn gebracht. Het is niet duidelijk of dit het eerste drugstransport was dat de groep op poten had gezet, of er vroeger nog transporten zijn geweest. Dat moet verder onderzoek nog aan het licht brengen.