Nieuw Chinees fossiel toont dat dinosaurussen anders opgroeiden dan vogels

De tweede dinosaurus die de wetenschappers onder de microscoop legden had ook nog een verrassing in petto: Sinornithosaurus was eveneens nog niet volgroeid. Het beenderweefsel was dat van een dier dat nog actief aan het groeien was en het had geen EFS, External Fundamental System (extern fundamenteel systeem), een structuur dicht op elkaar liggende lijnen aan de buitenkant van de beenderen die gewervelden vormen als ze hun volwassen omvang bereikt hebben.

"Hier hadden we een dier dat groot was en beenderen had die er volwassen uitzagen: we dachten dat het volgroeid zou zijn, maar de histologie bewees dat dat idee verkeerd was. Het was ouder dan Wulong, maar het lijkt erop dat het nog steeds aan het groeien was. Onderzoekers moeten echt voorzichtig zijn als ze willen bepalen of een specimen volwassen is of niet. Tot we veel meer weten, is histologie echt wel de meest betrouwbare manier", zei Poust.

Ondanks die bedenkingen, zei Poust dat er nog veel meer te leren valt over dinosaurussen.

"We spreken over dieren die twee keer zo lang geleden leefden als T. rex, en dus is het echt wel verbazend hoe goed ze bewaard zijn gebleven. Het is echt heel opwindend om een blik te werpen in deze dieren voor de eerste keer."