Nieuwe Russische premier Michail Misjoestin krijgt het vertrouwen van het parlement

Voor het grote publiek is hij vrij onbekend en hij wordt beschouwd als iemand zonder een grote machtsbasis in het Russische apparaat. Dat is misschien ook de reden waarom president Poetin hem nu als een veredelde pion in het veld stuurt. Waarnemers beschouwen het als een test: als Misjoestin het goed doet en in de pas loopt, maakt hij kans om Poetin in 2024 op te volgen als president, ook al heeft hij dan minder macht. Zoniet kan Poetin hem snel de laan uitsturen en vervangen.

Dat lijkt overigens een parallel te zijn met het begin van de carrière van Poetin zelf. Die was in 1999 ook vrijwel onbekend toen hij door voormalig president Boris Jeltsin tot premier werd benoemd. Ook Jeltsin had voor Poetin een aantal andere premiers en kandidaat-opvolgers benoemd, te licht bevonden en de laan uitgestuurd. Poetin overleefde die test wel en regeert sindsdien met stevige hand in Moskou.