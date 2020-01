Van verdeeld naar gedeeld leiderschap bij Anderlecht: welke rollen kunnen verschillende leidersfiguren opnemen?

Vanaf de jaren 60 komt er een tweede functie bij: relatiegericht leiderschap. Een functie die ik vanop afstand bepleit heb als de meest essentiële in de stappen die Anderlecht nu te nemen heeft. Je kan groepen niet betrekken in een veranderverhaal zonder dat er een relatie is. Voor deze functie moet je zorgen dat je fysiek en emotioneel beschikbaar bent en dat je aandacht hebt voor wat er emotioneel speelt in de verschillende groepen. Het gaat ook over vertrouwen geven, mensen helpen ontwikkelen, et cetera.

Van wat ik nu lees, bent u misschien de juiste mens op de juiste plaats en vervult u spontaan deze functie. Dan heeft u ook al ervaren dat tussen taak- en relatieleiderschap vaak een spanning ontstaat. De leider die goed is in structuur brengen, is vaak niet goed in menselijke warmte en omgekeerd.