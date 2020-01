Er is meer in een mensenleven dan koopkracht: een onthaaste economie voor een beter leven

Deze burgerbevragingen tonen dat er meer is in een mensenleven dan koopkracht. In plaats van steeds meer spullen of ruimte blijkt een onthaaste samenleving in een ecologische economie cruciaal. Dat toont hoe belangrijk het is publieke debatten te organiseren over de gewenste economie van de toekomst. Die zal sterk moeten verschillen van de huidige om een ecologische catastrofe af te wenden, maar biedt evenzeer kansen op een meer vervuld leven. Gelukkig groeit het aantal denkers die hiermee aan de slag gaan. Zo maakt de Britse antropoloog Jason Hickel duidelijk dat een ecologische economie ook beter is voor wie het moeilijk heeft in het leven. Want een economie-van-steeds-meer creëert steeds groepen die niet mee kunnen, terwijl een economie-van-het-genoeg toelaat dat iedereen voldoende heeft.