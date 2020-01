Oudenaarde opnieuw thuis voor broedende slechtvalken na jaar afwezigheid

Oudenaarde moest het vorig jaar zonder broedende slechtvalken stellen op de Sint-Walburgakerk. De kerk, in het centrum van de stad, kreeg een grondige opknapbeurt en stond lang in de stellingen. Het slechtvalkkoppel Eva & Han dat er al jaren broedt, bleef weg. Er werd een voorlopige nestkast gebouwd op het ziekenhuis in de buurt in de hoop dat ze daar tijdelijk zouden intrekken. Dat gebeurde niet.

Opnieuw thuis

De werken aan de kerk zijn intussen al een tijdje afgerond en op de toren is opnieuw plaats genoeg voor een nest. De slechtvalken vliegen al een aantal maanden in de buurt rond en strijken regelmatig neer. Verwacht wordt dus dat ze dit jaar opnieuw zullen broeden op hun vertrouwde plekje.

Nieuwe camera's met microfoons en zoomfunctie

De voorbije jaren konden geïnteresseerden de broedende slechtvalken live volgen op internet via camera's die geïnstalleerd werden op de toren. In 2018 keken nog gemiddeld 2000 mensen per dag naar de livestream. Tijdens de werken vorig jaar konden geen beelden gemaakt worden, er waren geen slechtvalken te zien. Nu kan het weer wel. En, de stad Oudenaarde, enkele bedrijven en gewone mensen brachten deze keer genoeg centen samen om gloednieuwe camera's te kopen. Zij worden binnenkort gemonteerd en uitgetest. De nieuwe camera's zijn uitgerust met microfoons waardoor ook de communicatie tussen Eva & Han gevolgd kan worden. Eén nieuwe camera kan ook inzoomen.

Klimaatverandering

Hoewel het officieel winter is, zijn er nu al tekenen dat de slechtvalken misschien wel snel gaan broeden. "In de nestbak zijn door het vrouwtje al kuiltjes gemaakt, wat er op wijst dat ze het nest aan het voorbereiden zijn", zegt Gunther Groenez van Vogelwerkgroep Natuurpunt Vlaamse Ardennen. Vermoedelijk brengen de erg zachte temperaturen van de afgelopen weken de vogels in de war. Het allereerste slechtvalkkuiken van de gerenoveerde Sint-Walburgakerk zou dit jaar dus wel eens heel vroeg kunnen komen. Vanaf 1 februari valt het allemaal live te volgen, via de website van de stad Oudenaarde.