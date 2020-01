Hoe sociale media soms een mensenleven kunnen redden: "Toon dat je bezorgd bent, iedereen kan het verschil maken"

Ook Kenny getuigt bij Studio Brusselpresentator Stijn Vlaeminck over de positieve kracht van sociale media: "Het heeft mij geholpen op momenten dat ik mij wat minder voelde. Het is ook iets gemakkelijker om dat toe te geven en erover te praten via het internet dan in het echt. Dat scherm ertussen helpt wel een beetje. Maar anderzijds krijg je via die weg soms ook heel veel bagger over je heen."

"Ik werd er eigenlijk alleen maar doodongelukkig van", vertelt Sammy, een andere beller. "Ik werd dagelijks gebombardeerd door allerlei leuke posts van mensen die toffe dingen deden, terwijl ik op dat moment een moeilijkere periode doormaakte. Ik heb toen de sociale media volledig afgezworen en als ik nu iemand na lange tijd nog eens ontmoet, hebben wij altijd heel fijne babbels. Ik zou niet meer willen terugkeren naar de social media."