Sander Loones (N-VA) slachtoffer van identiteitsfraude: "Er zijn tientallen Sander Loonesen, terwijl er slechts een is"

Loones benadrukt in "De ochtend" op Radio 1 dat het belangrijk is dat er blijvend geïnvesteerd wordt in digitalisering. Hij geeft het voorbeeld van banken. "Het was voldoende om vroeger je kaart te geven aan de bank. Nu wordt de chip uitgelezen om te controleren dat de mens van de kaart ook de houder van de kaart is. Er zijn heel wat stappen gezet, en er zijn er nog nodig. Ik ondersteun volledig de identiteitskaarten mét vingerafdrukken. Dat gaat het net makkelijker aantonen dat iemand fraude heeft gepleegd."