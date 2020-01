Documentairemaker David Attenborough: "Klinkklare nonsens dat Australische bosbranden niets met klimaat te maken hebben"

Attenborough is ongerust, maar ook hoopvol. "Ik denk dat veel landen in de wereld, en vooral jonge mensen, zien wat er aan de hand is. Oudere mensen zitten meer vast in hun gewoontes en hun opvattingen. Die willen niet meer veranderen, voor hen is het makkelijk om te zeggen: 'Zit er maar niet mee in, dat is iets wat later zal gebeuren.' Jonge mensen weten dat dat niet klopt. Jonge mensen weten dat ze voor een serieus probleem staan tenzij we iets doen. En daarvoor moeten we de jonge generaties dankbaar zijn, want mijn generatie heeft er een puinhoop van gemaakt."