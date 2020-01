Somalische ooggetuige zag "Black Hawk Down" voor zijn ogen gebeuren: "Ik zat vast tussen twee vuren"

Het was een zware klap voor de Amerikaanse interventie en in maart 1994 werd beslist om alle troepen terug te trekken. “Het was een last van onze schouders toen ze weggingen. Toen we dat hoorden was het alsof het weer dag werd. Sindsdien vind je geen Somaliër meer die voor de Amerikanen is. Kinderen willen niets meer weten van Amerikanen. Ik hoor ze zeggen: ‘Ze hebben mijn papa en mama vermoord. Ze hebben mijn ouders en mijn oom vermoord.’”