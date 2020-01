Speciaal voor Van Eyck-jaar: zoek het Lam Gods in een zoekboek

Speciaal voor het Van Eyck-jaar werd er al een Van Eyck-bier en een grote Van Eyck-tentoonstelling gelanceerd. Maar nu is er ook een Van Eyck-zoekboek. In het boek zijn de figuren van het Lam Gods uit hun schilderij gestapt en doorkruisen ze de volledige stad Gent.

Stadswandeling met "Lam"

Het boek werd geïllustreerd door Pieter de Poortere, dat doet hij in samenwerking met het Museum voor Schone Kunsten, MSK. "In het zoekboek stappen de figuren van het Lam Gods uit het schilderij en beginnen ze rond te wandelen in het MSK-museum. De suppoost Hubert, een knipoog naar dé schilder Hubert Van Eyck, ziet niet dat de figuren ontsnappen. Het is dan aan de lezer om samen met Hubert de figuren achterna te zitten doorheen Gent", legt tekenaar Pieter de Poortere uit.

En op die manier krijg je heel Gent te zien, van het Citadelpark, het Sint-Pietersplein, de Kouter tot de Sint-Baafskathedraal. "Er zitten veel details in, op het Sint-Pietersplein staat de Foor bijvoorbeeld en op het Sint-Baafsplein zijn de Gentse Feesten bezig."

Bruudruusters en bekende Gentenaars

In een zoekboek is het de bedoeling dat je even moet zoeken naar het verstopte figuurtje. "Het lammetje wordt altijd als laatste verstopt op de tekening, het is volledig omringd door andere personages. Zoals Adam en Eva, de Rechtvaardige Rechters, de engelen of andere figuren uit het schilderij. Maar er doen ook heel wat bekende Gentse mensen mee zoals Herman Brusselmans, Sioen, Koen Crucke als meneer Spaghetti...", benadrukt Pieter de Poortere.

Het boek is dan ook niet enkel bedoeld voor kinderen. "Kindjes gaan snel op zoek gaan naar het lam. Maar voor de volwassenen is het echt een wandeling door Gent met heel wat details en knipogen naar onze prachtige stad. Het is een goede manier om het schilderij beter te leren kennen."