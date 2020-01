Spitssnuitdolfijn Oostende is onvolwassen, gezond vrouwtje, doodsoorzaak onduidelijk

Het gebeurt niet vaak dat spitssnuitdolfijnen worden waargenomen in de Noordzee of aanspoelen langs de Noordzeekust, en dat is niet verwonderlijk.

Ze verkiezen immers de diepzee, en blijven ver uit de buurt van kusten. Een grote waterdiepte is daarbij belangrijker dan de afwezigheid van land, aangezien het dieet van spitssnuitdolfijnen uit allerhande diepzee-organismen bestaat, voornamelijk inktvissen en pijlinktvissen, maar ook diepzeevissen en schaaldieren.

Rond eilanden in diepzeegebieden, waar de waterdiepte snel toeneemt met de afstand tot de kust, kunnen spitssnuitdolfijnen dus wel relatief kort bij de kusten worden waargenomen. De ondiepe wateren van de Noordzee, vooral van het zuidelijke deel, behoren echter niet tot hun vertrouwde habitat.

In België zijn dan ook geen meldingen van levende exemplaren op zee bekend, en slechts vijf eerdere strandingen van gewone spitssnuitdolfijnen, waarbij het in twee gevallen om moeder-kalf paartjes ging: in augustus 1835 in Oostende, in augustus 1933 in Wenduine (moeder en jong), in augustus 1954 in De Panne (drachtig vrouwtje), in februari 1969 in Heist en in oktober 1972 in Bredene (moeder en jong). Al deze dieren spoelden levend aan, maar stierven kort daarop. Het jong van 1972 in Bredene overleefde nog enkele dagen in het dolfinarium van Harderwijk in Nederland.