Ten slotte zullen studenten ook kunnen vragen om een examenvraag te laten voorlezen, om te vermijden dat de vraag verkeerd begrepen wordt. "Die maatregel is er in de eerste plaats voor studenten met bijvoorbeeld dyslexie of een autismespectrumstoornis, maar elke student die dat wil, kan dus vragen aan de docent om een examenvraag voor te lezen. Doordat de docent vaak bepaalde klemtonen legt, kan de vraagstelling duidelijker zijn." De vraag uitleggen, kan echter niet.

Odisee biedt een waaier aan opleidingen aan, van bedrijfsmanagment, over verschillende opleidingen in het onderwijs en de zorg, tot technologische opleidingen, vastgoed en informatica. De hogeschool heeft campussen in Brussel, Sint-Niklaas, Gent en Aalst.

In de campus Aalst experimenteert Odisee ook met "prikkelarme boxen". Studenten die er examen afleggen in de sportzaal van de school, kunnen die boxen gebruiken als ze moeite hebben om zich te concentreren. Ze zitten dan met hun gezicht naar een muur gericht en zijn aan beide kanten afgeschermd door verplaatsbare wanden. Op die manier worden ze niet afgeleid door wat er in de zaal gebeurt.