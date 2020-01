PS-voorzitter Paul Magnette: "Ik hoor sommigen zeggen dat ze een opening maken, dat ze het dan eens bewijzen"

In een interview in het tv-programma "Terzake" verduidelijkte Magnette wat hij in zijn toespraak had gezegd. “We hebben altijd gezegd dat we met iedereen praten en de verkiezingsuitslagen respecteren. Maar we zijn het beu: al die strategische spelletjes en manoeuvres van een aantal partijen en de persoonlijke ambities. Het is nu hoog tijd om over inhoud te praten."

De uitspraken van zijn partijgenoten Rudy Vervoort en Rudy Demotte, die een federale regering met de N-VA onmogelijk achten, spreekt hij impliciet tegen. “We hebben nooit een veto uitgesproken (...) We hebben heel veel met de N-VA gesproken. We hebben zeker 15 vergaderingen gehad", zegt Magnette hierover.

Maar Magnette onderkent wel dat het water tussen de socialisten en de Vlaams-nationalisten heel diep is. "We stellen ons constructief op en zijn altijd bereid om met iedereen rond de tafel te gaan zitten om te praten, maar niet om het beleid van de vorige regering verder te zetten. Tot nu toe heb ik altijd moeten vaststellen dat we over niets een akkoord vinden. Dat is een vaststelling."

Bekijk hier het gesprek met PS-voorzitter Paul Magnette in "Terzake":