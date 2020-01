Editors en Whispering Sons toeren samen: "In het Sportpaleis mogen spelen, is een beetje absurd" 

"Ze waren blijkbaar onder de indruk dus kregen we niet veel later de vraag of we het voorprogramma wilden spelen tijdens de Europese tournee van Editors. We hebben niet lang getwijfeld", vertelt frontvrouw Fenne Kuppens (foto) aan Studio Brussel.



Zo staat Whispering Sons in het voorprogramma van Editors, ook op 1 februari in Antwerpen. "Dat we daar mogen spelen, is een beetje absurd", aldus een enthousiaste Kuppens. Het zal namelijk de eerste keer zijn dat Whispering Sons in het Sportpaleis staat.

De concerten starten eind januari. Hier vindt u de volledige tournee.