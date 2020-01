Hoe proper zijn onze auto's echt? Antwoorden op 5 vragen die u zich stelde over ons onderzoek

Voor groene waterstof hadden we de aanmaak beter in kaart. Groene waterstof aanmaken en via een brandstofcel omzetten tot elektriciteit is overigens minder efficiënt dan groene stroom direct in batterijen van een elektrische auto te laden. Dat konden we in meerdere wetenschappelijke artikels terugvinden. Omdat we de waterstofauto’s in onze vergelijking wilden opnemen, én je effectief al 100% groene waterstof kan tanken in een tankstation van DATS-Colruyt in Halle, kozen we voor de groene waterstof. Maar om een faire vergelijking met batterij-auto’s mogelijk te maken, moesten we daar ook -noodgedwongen- teruggrijpen naar de groene stroom.

We oordeelden dat we dit konden doen omdat de rangschikking hierdoor niet veranderde: ook op grijze Europese stroom bleef de elektrische auto voor het klimaat op nummer één. Maar over zijn hele levensduur daalde zijn CO₂-voorsprong op de diesel-, benzine- en aardgasauto’s van 200 naar 50%. Dat is nog altijd een grote kloof.