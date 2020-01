Klachten over oplichting bij zoekertjessites: enkele tips om er veiliger te winkelen

Concrete tips

2dehands.be is absoluut geen onveilig platform: "Er zijn veel meer mensen die een positieve ervaring hebben met ons platform dan een negatieve", zegt woordvoerder Aleksandra Vidanovski. Maar het blijft belangrijk om waakzaam en voorzichtig te werk te gaan.

Op hun website geeft 2dehands.be al heel wat tips voor zowel kopers als verkopers. Wij zetten de belangrijkste op een rijtje:

Blijf op de website van 2dehands.be om afspraken te maken en de verkoop af te ronden. Oplichters vragen om de conversatie verder te zetten via e-mail. Eens weg van de website, proberen ze je om te leiden naar valse betaalsites of sites van transportfirma's die er erg betrouwbaar uitzien. Eens de conversaties zich niet meer op het platform afspelen, kan 2dehands.be de oplichters niet traceren.



Eens weg van de website, proberen ze je om te leiden naar valse betaalsites of sites van transportfirma's die er erg betrouwbaar uitzien. Als het effectief tot een koop of verkoop komt, spreek dan af met de koper/verkoper en betaal contant ter plaatse . Zo weet je met wie je te maken hebt en wat je koopt. Spreek je liever niet af bij je thuis, opteer dan voor een publieke plaats. En neem bij voorkeur nog iemand mee.



. Zo weet je met wie je te maken hebt en wat je koopt. Spreek je liever niet af bij je thuis, opteer dan voor een publieke plaats. En neem bij voorkeur nog iemand mee. Check steeds de reputatie van de koper/verkoper. Die vind je door te klikken op het sterretje bij het zoekertje.



Die vind je door te klikken op het sterretje bij het zoekertje. Maak op voorhand duidelijke afspraken over de prijs, levering en garantie . Doe dit via de telefoon. Een betrouwbaar persoon heeft hier doorgaans geen moeite mee.



. Doe dit via de telefoon. Een betrouwbaar persoon heeft hier doorgaans geen moeite mee. Let op met kopers/verkopers uit het buitenland.

Ik ben het slachtoffer van fraude op 2dehands.be, wat nu?

Als gebruikers financieel benadeeld zijn, raadt 2dehands.be aan om enerzijds contact op te nemen met de politie en een klacht in te dienen. Anderzijds kunnen gebruikers verdachte zoekertjes of berichten ook melden aan het platform. Dat kan je doen via hun contactformulier of door onderaan het zoekertje te klikken op de meldknop.

"Eens je op de meldknop drukt, onderzoeken wij het geval in kwestie. Als het inderdaad gaat om een malafide koper of verkoper, dan kunnen wij die gebruiker blokkeren. De informatie van die gebruiker behouden we wel, zo kunnen we die doorgeven aan de politie indien zij een onderzoek voeren", zegt Aleksandra Vidanovski.