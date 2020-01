Dag op dag 100 jaar geleden: in de VS mag geen druppel alcohol meer verkocht worden, "het begin van een hoop ellende"

Niet verwonderlijk, blikt Frank Albers, docent Amerikaanse cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, terug. "Amerika was natuurlijk een land dat opgericht was door uit Europa afkomstige protestanten die daar een christelijke heilstaat wilden oprichten. En in die filosofie paste alcohol helemaal niet", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Alcohol werd in die tijd zeker waargenomen als een groot probleem. Er werd toen flink gezopen in de VS, ook in Europa trouwens."



Hoewel de productie, het transport en de verkoop van alcohol vanaf 17 januari 1920 verboden waren, was thuis alcohol drinken dat niet, merkt Albers op. "Dat is nooit verboden geweest, ook niet in de strengste dagen. Dus als je erin slaagde om op de een of andere manier een fantastische fles whiskey in je woonkamer te hebben staan, dan mocht je die vrolijk leegzuipen zonder gearresteerd te worden." (De tekst gaat voort onder de audio.)

