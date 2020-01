22-jarige Nederlander opgepakt voor het verkopen van 12 miljard inlognamen en wachtwoorden

Op WeLeakInfo is nu een melding te zien dat de domeinnaam van WeLeakInfo.com in beslag is genomen. De website verkocht abonnementen waarmee men gehackte accountgegevens kon bekijken, zoals e-mailadressen en wachtwoorden.

De inloggegevens waren afkomstig uit meer dan 10.000 datalekken. Gebruikers met een betaald abonnement konden onbeperkt door deze gegevens spitten. Hackers gebruikten de website om wachtwoorden van doelwitten te achterhalen.

WeLeakInfo.com is lang niet de enige website die gestolen inloggegevens verkoopt, maar was wel één van de populairste, weet RTL. Er is al langer kritiek op dit soort websites vanwege de verkoop van gestolen data.