5 redenen waarom het geboortecijfer in China blijft dalen - ondanks de afschaffing van de eenkindpolitiek

Met het dalende geboortecijfer volgt China de evolutie in een heel aantal buurlanden. In Japan krijgen vrouwen gemiddeld nog 1,5 kinderen, in Zuid-Korea is dat met 1,3 nog lager. Om een bevolking op peil te houden is een geboortecijfer van 2,1 nodig, in België lag het cijfer in 2018 op 1,7. In Japan is 28 procent van de bevolking intussen ouder dan 65. Zowel in Japan als in Zuid-Korea is de bevolking intussen al aan het dalen.

