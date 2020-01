Advocaten: "Een pure schande dat drie hardwerkende dokters als gifmoordenaars voor assisen moeten komen"

Hij had het bijvoorbeeld over het feit dat de twee adviserende artsen niet onafhankelijk waren van Nys, wat de wet nochtans voorschrijft. "De tweede arts was de huisarts bij wie Nys al 12 jaar in behandeling was en de derde arts, de psychiater, had haar ook medicatie voorgeschreven en was dus ook een behandelend arts."



De advocaat-generaal had het ook over het registratie­document dat zeer slordig was opgesteld en veel te laat was ingediend bij de evaluatiecommissie, over het feit dat Tine volgens hem niet ongeneeslijk ziek was, over de amateuristische manier waarop de arts tewerk was gegaan én over zijn strafblad.