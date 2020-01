Alle grote supermarkten in België stoppen met verkoop kangoeroevlees, na oproep van GAIA: "Definitieve maatregel"

Volgens GAIA heeft België in 2016 meer dan 632 ton kangoeroevlees ingevoerd, wat overeenkomt met zowat 180.000 kangoeroes. Ons land is daarmee ‘s werelds grootste importeur.

Federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) kan een handelsverbod invoeren. “Ze zegt dat het aan Europa is om zo een verbod op te leggen maar dat is nonsens”, weet De Greef. “België voerde in 2008 een handelsverbod in op zeehondenbont en verbood in 2006 al de handel in honden- en kattenbont.” Ook het parlement kan via een wetsvoorstel de import van kangoeroevlees verbieden.