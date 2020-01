Ayatollah Khamenei leidt uitzonderlijk vrijdaggebed in Teheran: "Trump is clown die Iraniërs zal verraden"

De Iraanse hoogste leider Ali Khamenei heeft uitzonderlijk het vrijdaggebed geleid in Teheran. In scherpe bewoordingen richtte hij zich tegen de Amerikaanse president Donald Trump, die hij een "clown" noemde, maar ook tegen de Europese landen. Het is de eerste keer in acht jaar dat Khamenei persoonlijk het vrijdaggebed leidde. Hij hoopt zo de onrust te bezweren die Iran in haar greep heeft. Het regime staat onder druk na het neerhalen van een passagiersvliegtuig ruim een week geleden, waarbij alle 176 inzittenden om het leven kwamen.