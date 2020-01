"Bad boys" Will Smith en Martin Lawrence: "Wat spierscheurtjes, maar Adil en Bilall leverden uitstekend werk"

Donderdagavond is in Brussel "Bad boys for life" voorgesteld, de nieuwste film van het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Onze filmreporter Ward Verrijcken sprak eerder deze week met hoofdrolspelers Will Smith en Martin Lawrence en vroeg hen hoe moeilijk het was om opnieuw in de huid van de Bad Boys te kruipen. Hoe is de samenwerking met Adil en Bilall verlopen en welke toekomst wacht het regisseursduo? Ontdek het in bovenstaande video.