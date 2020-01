"Na jaar begon onze papegaai Coco te blaffen, maar praten deed hij niet": hoe zit het eigenlijk met garantie op dieren?

Garantie op dieren

Vandaag geldt voor dieren die je koopt dezelfde garantieregeling als voor goederen, namelijk de twee jaar garantie. Duiken er problemen op, dan is het de eerste 6 maanden aan de verkoper om te bewijzen dat die problemen er niet waren bij de verkoop. Na 6 maanden ligt de bewijslast bij de koper zelf. Heel belangrijk trouwens: als er de eerste maanden met je dier wat mis is, ga dan zeker niet naar de dierenarts maar naar de verkoper zelf. Ga je naar de dierenarts, dan zou het wel eens kunnen dat de garantie vervalt.

Maar de Europese Unie heeft dit jaar nieuwe regels rond garantie vastgelegd, die tegen midden volgend jaar in Belgische wetgeving moeten worden omgezet. De nieuwe Europese richtlijn geeft de mogelijkheid om dieren uit te sluiten van garantie, wat dus zou betekenen dat je geen garantie meer hebt op de aankoop van een huisdier.

België houdt vast aan huidige regels

Dieren uit de garantieregeling halen zou betekenen dat we de bescherming van de consument verminderen en dat willen we niet, zegt Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V). Volgens haar moeten consumenten voldoende waarborgen blijven krijgen als ze een hond of een kat kopen bij een professionele verkoper of kweker.

Nathalie Muylle: "In België zullen dieren dus niet uit de garantieregeling verdwijnen. We willen de regels rond garantie op dieren zelfs scherper stellen. Er zal in onze garantieregelgeving een apart hoofdstuk komen voor dieren. Ik wil dus samen met de sector bekijken hoe we de garantieregels zo duidelijk mogelijk kunnen toepassen op dieren. Op die manier gaan we tijdrovende discussies of geschillen tussen koper en verkoper tegen. We zullen rond de tafel zitten met Ani-zoo, de Belgische beroepsfederatie voor de huisdierensector."