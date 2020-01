Bejaarde vrouw helpt gecrashte basejumper: "Ze was zo lief!"

"Mijn parachute bleef vervolgens hangen aan een van de balkons. Ik wilde daar zo snel mogelijk weggeraken, omdat ik niet wist hoelang het zou duren vooraleer mijn parachute zou doorscheuren. Ik wist ook niet waaraan die vasthing. Ik heb dan geprobeerd zo snel mogelijk een van mijn harnasriemen aan de kant vast te maken. Zodat ik zeker niet zou vallen."

"Plots hoorde ik een stem. Ik wilde de vrouw vooral laten weten dat ik oké was en dat ik aan het probleem aan het werken was. Ze stak haar hand uit, waardoor ik erin slaagde mijn voet op het ijzeren hek van het balkon te zetten. Daarna kon ik mijn harnas losmaken en op het balkon springen."

"Nadat ze me gered had, deed ze wat elke lieve vrouw doet: ze bood me een glas water aan. Ik heb haar dan een dikke knuffel gegeven, haar bedankt, maar dat glas water had ik niet nodig. Ik had niet zoveel dorst op dat moment. Ik vond het vooral jammer dat ik ook haar zoveel stress bezorgd had."