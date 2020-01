Beveren krijgt 1 miljoen euro om hinder aan te pakken door Oosterweelwerken

In Beveren maken ze zich nu al zorgen over de werken die moeten gebeuren in het kader van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Het project wil de Antwerpse Ring (R1) volledig rond maken. Dat moet het aantal files en ongevallen fors verminderen. Maar om dat mogelijk te maken, moeten er serieuze werken gebeuren. Die zijn nu al in een voorbereidende fase, maar tegen de zomer begint een nieuwe zware fase. Ook in Beveren voelen ze de druk. "De werken hebben nu al wat impact maar dat gaat alleen maar erger worden. Ook in Beveren en vooral dan het verkeer dat in en rond Beveren passeert, zal er zwaar onder lijden."

Om Beveren te ontlasten en maatregelen te kunnen nemen, krijgt zij nu 1 miljoen euro van de projectleider van de werken. Daar is burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zeer tevreden over: "We zijn daar heel dankbaar voor."

Drie maatregelen

Beveren weet perfect wat ze met het enorme bedrag zal aanvangen: "We waren al bezig met ANPR-camera's. En voor Kallo, want dat is een van de gemeenten die qua sluipverkeer zwaar getroffen wordt, willen we op korte termijn trajectcontrole doen. We willen daar vooral controleren op de snelheid. Door het verkeer af te remmen hopen we het sluipverkeer te ontmoedigen. Als ze zich niet houden aan de snelheid kunnen ze een boete krijgen."

Eigen busje

Beveren wil ook inzetten op openbaar vervoer. "Wij gaan zelf openbaar vervoer organiseren. Als gemeente willen we zelf een bus inzetten om Kallo beter bereikbaar te maken, want die omgeving wordt nu niet voldoende gedekt door de Lijn. De Lijn heeft beslist om het busvervoer af te bouwen door de hinder die er is en nog zal zijn."

"We gaan ook nieuwe fietspaden aanleggen. Dat doen we om de moeilijkheden die er nu al zijn en die we verwachten in de toekomst te verzachten voor onze inwoners."

Naast Beveren krijgt buurgemeente Zwijndrecht in Antwerpen ook geld om de hinder te beperken.