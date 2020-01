Boeing ontdekt nieuwe softwarefout in 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft een nieuwe softwarefout ontdekt in de 737 MAX. Daardoor duurt het mogelijk nog langer voordat het toestel weer de lucht in mag. Het gaat om het systeem dat in het vliegtuig controleert of andere monitoringsystemen wel correct werken. Boeing is al bezig met de nodige updates en staat daarover ook in contact met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.