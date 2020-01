Tweede dode in China door mysterieuze longziekte

Patiënten krijgen koorts en hebben moeite met ademen. Foto's van de borstkas tonen in beide longen een ernstige graad van longontsteking. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn tot nog toe 41 gevallen van de nieuwe ziekte bevestigd, twee mensen zijn overleden. Een van hen is de 69-jarige man, de andere was een patiënt die al ernstige gezondheidsproblemen had.

De WHO en de Chinese autoriteiten volgen de situatie op de voet op. Er gelden preventieve maatregelen en er zijn bij patiënten stalen genomen om te achterhalen wat de exacte bron van besmetting is. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de ziekte overdraagbaar is van mens tot mens.