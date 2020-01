De muis verjaagt de vos: Disney laat "Fox" vallen uit 20th Century Fox en Fox Searchlight Pictures

20th Century Fox is een iconische filmstudio bekend onder meer van filmklassiekers zoals "Avatar", "Titanic", "Home Alone", "Die Hard" en "Alien". Films van de studio beginnen steeds met het art-deco-logo van de studio samen met de herkenbare tune (zie video onderaan). De studio is in 1935 ontstaan door een fusie van Twentieth Century Pictures en Fox Film Corporation. De naam zou veranderen in 20th Century Studios.

Ook Fox Searchlight Pictures, dat meer alternatieve films maakt, verliest de naam "Fox" en gaat verder als Searchlight Pictures. Of ook 20th Century Fox Television van naam verandert, is nog niet duidelijk.