Dreamland laat laagsteprijsgarantie los: "We willen economisch en ecologisch duurzaam zijn"

Fun, een andere Belgische speelgoedketen, heeft wel nog een garantie waarbij klanten het verschil terugbetaald krijgen als ze elders een lagere prijs vinden, zo blijkt uit informatie op de website van het bedrijf. Er is wel een belangrijke voorwaarde: de lage prijs geldt in een Belgische winkel of een webshop die in België is gevestigd. De internationale spelers waarover Struyve het heeft, vallen dus ook bij Fun niet onder de garantie.